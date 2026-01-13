Gran convocatoria y aplausos en la segunda edición de la Expo Fiesta 80’s en el Parque Plaza Montero

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Parque Plaza Montero volvió a transformarse este fin de semana en el epicentro del encuentro cultural y recreativo de Las Flores, al recibir a una multitud que acompañó masivamente las dos noches de realización de la Expo Fiesta 80’s, un evento artístico y musical que culminó coronado por los aplausos del público florense.

La propuesta fue organizada por La Barka Producciones, a cargo de Fabián Iglesias, y contó con un fuerte acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores, lo que permitió que vecinos y visitantes pudieran disfrutar de los espectáculos de manera libre y gratuita en el tradicional espacio de la Laguna.

La primera noche, el sábado, tuvo como protagonista al joven músico Axel Benítez, quien junto a su banda dejó en evidencia su impronta y profesionalismo sobre el escenario, recibiendo un cálido reconocimiento del público. También se destacó el grupo de rock florense Walkmans, con un repertorio de música internacional de los años 80, mientras que el cierre estuvo a cargo de Gulp, con un tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que hizo cantar y bailar a la numerosa concurrencia.

El domingo comenzó con una propuesta pensada especialmente para los más pequeños: el grupo de música infantil Vinicius, que brindó un espectáculo dedicado a entretener a los chicos, en una jornada donde se observó una gran presencia de familias. Luego, la performance de Leo Blanco, con un show que emuló la figura de Michael Jackson, sorprendió por el vestuario y la destreza artística desplegada en escena, recreando la esencia del ícono musical y del baile de la década del 80.

El cierre fue de lujo con Fuerza Stéreo, banda que rindió homenaje a Gustavo Cerati y ejecutó memorables canciones de Soda Stéreo, generando un clima de emoción y nostalgia entre los presentes.

Durante ambas noches, las actividades artísticas estuvieron acompañadas por la presencia de distintos stands y carros gastronómicos, que registraron largas filas de público. El éxito del evento se vio además potenciado por las excelentes condiciones climáticas, que acompañaron dos jornadas brillantes y consolidaron esta segunda edición de la Expo Fiesta 80’s como una propuesta cultural ya instalada en la agenda local.