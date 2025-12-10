Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado

Las Flores

Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado

Los pilotos locales Donatto Osterrieth y Gastón Billeres se consagraron campeones en el Karting del Centro, destacando en la categoría N°1 del país en pista de tierra tras la competencia en Bragado.
Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El pasado fin de semana en Bragado, el karting local celebró una doble hazaña con la consagración de Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, dos referentes del deporte motor en la ciudad de Las Flores. Ambos pilotos obtuvieron importantes títulos en el marco del Karting del Centro, categoría N°1 de Argentina en pista de tierra.

Donatto Osterrieth, joven promesa que brilló en la división Escuela

Donatto Osterrieth, con apenas 12 años, tuvo un final de campeonato espectacular. A pesar de llegar a la última competencia a 50 unidades del líder, el joven piloto mostró carácter y talento. Clasificó segundo en la serie, largó cuarto en la final y desde el tercer giro tomó la punta para no soltarla hasta cumplir las 10 vueltas, asegurando el título de la división Escuela.

El recibimiento fue especial: el flamante campeón fue homenajeado en el veredón del Palacio Municipal por el intendente Alberto Gelené y autoridades locales, reconociendo su esfuerzo y destacada labor en el deporte.

Te puede interesar:

Reunión en el HCD: avanzan propuestas para fortalecer el Automóvil Club y el circuito de karting local

Gastón Billeres, un piloto consagrado que sigue sumando éxitos

Por su parte, Gastón Billeres reafirmó su vigencia en el karting nacional al consagrarse tetracampeón de la división 250 cc. Master y además lograr el subcampeonato en KMX 125 cc. Senior. El experimentado piloto sumó así su decimosexta corona en su carrera con numerosos títulos y batallas memorables.

Billeres aseguró su campeonato una carrera antes de la finalización del torneo, aventajando a su escolta por cerca de 100 puntos, un récord que evidencia su dominio y consistencia en la categoría.

Este doble éxito refuerza la importancia y el talento de los pilotos de Las Flores en la escena nacional del karting, dejando un legado y marcando el camino para futuras generaciones.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.