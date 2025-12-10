Las Flores
Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado
Los pilotos locales Donatto Osterrieth y Gastón Billeres se consagraron campeones en el Karting del Centro, destacando en la categoría N°1 del país en pista de tierra tras la competencia en Bragado.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El pasado fin de semana en Bragado, el karting local celebró una doble hazaña con la consagración de Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, dos referentes del deporte motor en la ciudad de Las Flores. Ambos pilotos obtuvieron importantes títulos en el marco del Karting del Centro, categoría N°1 de Argentina en pista de tierra.
Donatto Osterrieth, joven promesa que brilló en la división Escuela
Donatto Osterrieth, con apenas 12 años, tuvo un final de campeonato espectacular. A pesar de llegar a la última competencia a 50 unidades del líder, el joven piloto mostró carácter y talento. Clasificó segundo en la serie, largó cuarto en la final y desde el tercer giro tomó la punta para no soltarla hasta cumplir las 10 vueltas, asegurando el título de la división Escuela.
El recibimiento fue especial: el flamante campeón fue homenajeado en el veredón del Palacio Municipal por el intendente Alberto Gelené y autoridades locales, reconociendo su esfuerzo y destacada labor en el deporte.
Reunión en el HCD: avanzan propuestas para fortalecer el Automóvil Club y el circuito de karting local
Gastón Billeres, un piloto consagrado que sigue sumando éxitos
Por su parte, Gastón Billeres reafirmó su vigencia en el karting nacional al consagrarse tetracampeón de la división 250 cc. Master y además lograr el subcampeonato en KMX 125 cc. Senior. El experimentado piloto sumó así su decimosexta corona en su carrera con numerosos títulos y batallas memorables.
Billeres aseguró su campeonato una carrera antes de la finalización del torneo, aventajando a su escolta por cerca de 100 puntos, un récord que evidencia su dominio y consistencia en la categoría.
Este doble éxito refuerza la importancia y el talento de los pilotos de Las Flores en la escena nacional del karting, dejando un legado y marcando el camino para futuras generaciones.
Secuestran un Automóvil con Pedido Activo Durante un Operativo en la Rotonda de Rutas 3 y 30
Arsénico: la Justicia ordenó a un intendente distribuir agua en bidones
Confirmaron un caso positivo de hantavirus en Saladillo
La Fiesta del Cordero Deshuesado cumplió su 11ª edición con almuerzo, shows y feria de emprendedores
Rige un alerta amarillo por tormentas para esta noche del miércoles, según el SMN
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras