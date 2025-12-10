Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado fin de semana en Bragado, el karting local celebró una doble hazaña con la consagración de Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, dos referentes del deporte motor en la ciudad de Las Flores. Ambos pilotos obtuvieron importantes títulos en el marco del Karting del Centro, categoría N°1 de Argentina en pista de tierra.

Donatto Osterrieth, joven promesa que brilló en la división Escuela



Donatto Osterrieth, con apenas 12 años, tuvo un final de campeonato espectacular. A pesar de llegar a la última competencia a 50 unidades del líder, el joven piloto mostró carácter y talento. Clasificó segundo en la serie, largó cuarto en la final y desde el tercer giro tomó la punta para no soltarla hasta cumplir las 10 vueltas, asegurando el título de la división Escuela.

El recibimiento fue especial: el flamante campeón fue homenajeado en el veredón del Palacio Municipal por el intendente Alberto Gelené y autoridades locales, reconociendo su esfuerzo y destacada labor en el deporte.

Gastón Billeres, un piloto consagrado que sigue sumando éxitos



Por su parte, Gastón Billeres reafirmó su vigencia en el karting nacional al consagrarse tetracampeón de la división 250 cc. Master y además lograr el subcampeonato en KMX 125 cc. Senior. El experimentado piloto sumó así su decimosexta corona en su carrera con numerosos títulos y batallas memorables.

Billeres aseguró su campeonato una carrera antes de la finalización del torneo, aventajando a su escolta por cerca de 100 puntos, un récord que evidencia su dominio y consistencia en la categoría.

Este doble éxito refuerza la importancia y el talento de los pilotos de Las Flores en la escena nacional del karting, dejando un legado y marcando el camino para futuras generaciones.