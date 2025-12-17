Las Flores
Kiki Grifes y Piru Villanueva brillan en el campeonato de Limitada Belgranense
Ignacio “Kiki” Grifes y Damián “Piru” Villanueva cerraron una gran temporada en el Campeonato de Limitada Belgranense con podios destacados en la final en Dolores.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Destacada participación de los pilotos locales Ignacio “Kiki” Grifes y Damián “Piru” Villanueva en el Campeonato de Limitada Belgranense, que culminó en el autódromo asfaltado de la ciudad de Dolores.
Tras disputar 10 emocionantes fechas, Ignacio Grifes logró consagrarse Subcampeón del certamen con un total de 285,5 puntos, quedando muy cerca del campeón Raúl Grassa, que sumó 288,5 unidades. Por su parte, Damián Villanueva alcanzó una meritoria tercera posición en el campeonato, con 256 puntos acumulados.
La última carrera, conocida como el “Premio Coronación” y en disputa del “Gran Premio Cantera La Ponderosa, Copa José Luis Harguinteguy padre”, dejó momentos llenos de emoción. Villanueva se impuso en la clasificación logrando la “Pole Position” gracias a una vuelta espectacular en la tanda clasificatoria.
Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado
Posteriormente se realizó una única serie, que fue ganada por Juan Urruty, quien logró tomar la punta y defenderla con solidez frente a los ataques de Villanueva, Grifes y Grassa. La final, disputada a 14 vueltas, tuvo un desarrollo intenso donde Raúl Grassa se adjudicó la victoria y el campeonato.
Villanueva, a pesar de haber enfrentado problemas en la rótula y haber largado desde la última posición, logró un meritorio tercer puesto final tras una destacada recuperación. Por su parte, Grifes cruzó la meta en la cuarta posición, seguido de otros competidores como Alejandro Irigoyen y Ricardo Tantucci.
El esfuerzo y la dedicación de ambos pilotos florenses fueron reconocidos al culminar el año en el podio, reflejando el alto nivel y la competitividad que mostró este certamen regional. Sin duda, Kiki Grifes y Piru Villanueva son un orgullo para la ciudad de Las Flores y una inspiración para la comunidad deportiva local.
Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Siniestro vial en la Ruta Provincial 51: dos autos involucrados y un vuelco
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras