Kiki Grifes y Piru Villanueva brillan en el campeonato de Limitada Belgranense

Destacada participación de los pilotos locales Ignacio “Kiki” Grifes y Damián “Piru” Villanueva en el Campeonato de Limitada Belgranense, que culminó en el autódromo asfaltado de la ciudad de Dolores.

Tras disputar 10 emocionantes fechas, Ignacio Grifes logró consagrarse Subcampeón del certamen con un total de 285,5 puntos, quedando muy cerca del campeón Raúl Grassa, que sumó 288,5 unidades. Por su parte, Damián Villanueva alcanzó una meritoria tercera posición en el campeonato, con 256 puntos acumulados.

La última carrera, conocida como el “Premio Coronación” y en disputa del “Gran Premio Cantera La Ponderosa, Copa José Luis Harguinteguy padre”, dejó momentos llenos de emoción. Villanueva se impuso en la clasificación logrando la “Pole Position” gracias a una vuelta espectacular en la tanda clasificatoria.

Posteriormente se realizó una única serie, que fue ganada por Juan Urruty, quien logró tomar la punta y defenderla con solidez frente a los ataques de Villanueva, Grifes y Grassa. La final, disputada a 14 vueltas, tuvo un desarrollo intenso donde Raúl Grassa se adjudicó la victoria y el campeonato.

Villanueva, a pesar de haber enfrentado problemas en la rótula y haber largado desde la última posición, logró un meritorio tercer puesto final tras una destacada recuperación. Por su parte, Grifes cruzó la meta en la cuarta posición, seguido de otros competidores como Alejandro Irigoyen y Ricardo Tantucci.

El esfuerzo y la dedicación de ambos pilotos florenses fueron reconocidos al culminar el año en el podio, reflejando el alto nivel y la competitividad que mostró este certamen regional. Sin duda, Kiki Grifes y Piru Villanueva son un orgullo para la ciudad de Las Flores y una inspiración para la comunidad deportiva local.