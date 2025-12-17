Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Kiki Grifes y Piru Villanueva brillan en el campeonato de Limitada Belgranense

Las Flores

Kiki Grifes y Piru Villanueva brillan en el campeonato de Limitada Belgranense

Ignacio “Kiki” Grifes y Damián “Piru” Villanueva cerraron una gran temporada en el Campeonato de Limitada Belgranense con podios destacados en la final en Dolores.
Foto del avatar

Publicado

hace 10 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Destacada participación de los pilotos locales Ignacio “Kiki” Grifes y Damián “Piru” Villanueva en el Campeonato de Limitada Belgranense, que culminó en el autódromo asfaltado de la ciudad de Dolores.

Tras disputar 10 emocionantes fechas, Ignacio Grifes logró consagrarse Subcampeón del certamen con un total de 285,5 puntos, quedando muy cerca del campeón Raúl Grassa, que sumó 288,5 unidades. Por su parte, Damián Villanueva alcanzó una meritoria tercera posición en el campeonato, con 256 puntos acumulados.

La última carrera, conocida como el “Premio Coronación” y en disputa del “Gran Premio Cantera La Ponderosa, Copa José Luis Harguinteguy padre”, dejó momentos llenos de emoción. Villanueva se impuso en la clasificación logrando la “Pole Position” gracias a una vuelta espectacular en la tanda clasificatoria.

Te puede interesar:

Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado

Posteriormente se realizó una única serie, que fue ganada por Juan Urruty, quien logró tomar la punta y defenderla con solidez frente a los ataques de Villanueva, Grifes y Grassa. La final, disputada a 14 vueltas, tuvo un desarrollo intenso donde Raúl Grassa se adjudicó la victoria y el campeonato.

Villanueva, a pesar de haber enfrentado problemas en la rótula y haber largado desde la última posición, logró un meritorio tercer puesto final tras una destacada recuperación. Por su parte, Grifes cruzó la meta en la cuarta posición, seguido de otros competidores como Alejandro Irigoyen y Ricardo Tantucci.

El esfuerzo y la dedicación de ambos pilotos florenses fueron reconocidos al culminar el año en el podio, reflejando el alto nivel y la competitividad que mostró este certamen regional. Sin duda, Kiki Grifes y Piru Villanueva son un orgullo para la ciudad de Las Flores y una inspiración para la comunidad deportiva local.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.