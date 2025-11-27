Connect with us
Reunión en el HCD: avanzan propuestas para fortalecer el Automóvil Club y el circuito de karting local

Las Flores

Publicado

hace 12 minutos

Este jueves 27 de noviembre, la presidenta interina del Honorable Concejo Deliberante, Laura Risso, recibió a integrantes de Las Flores Automóvil Club en una reunión de trabajo junto a concejales de los distintos bloques políticos.

El encuentro tuvo como finalidad presentar y analizar el Proyecto de Resolución actualmente tratado en Comisión Plenaria, en el cual se aborda la situación actual de la institución y las acciones necesarias para acompañar su proceso de regularización.

Durante la reunión, los representantes del Automóvil Club expusieron el estado del circuito de karting ubicado en el predio del Parque Plaza Montero, espacio que constituye uno de los puntos de mayor convocatoria deportiva y recreativa para la comunidad florense. Se plantearon además diferentes necesidades vinculadas al mantenimiento, normativas, infraestructura y proyección futura.

Desde el cuerpo legislativo, concejales y autoridades remarcaron su voluntad de acompañar a la institución en esta etapa, promoviendo un trabajo articulado que permita asegurar el funcionamiento, el crecimiento y la seguridad del circuito en todas sus actividades.

El intercambio de miradas permitió avanzar en una agenda común con líneas de acción concretas orientadas a potenciar el automovilismo local, fortalecer la organización interna del club y garantizar la continuidad de un espacio que forma parte de la identidad deportiva de Las Flores.

La jornada finalizó con el compromiso de sostener este canal de diálogo permanente, entendiendo que la cooperación entre instituciones y el HCD es clave para promover el desarrollo de actividades que generan oportunidades, recreación y sentido de comunidad.

