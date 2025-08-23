Las Flores
Las Flores se potencia en infraestructura deportiva con apoyo de la Provincia
Alberto Gelené y Cristian Cardozo anunciaron nuevos proyectos deportivos: vestuarios para la cancha de hockey y una pista de atletismo para la ciudad.
En el marco de la jornada de trabajo, se formalizó la adhesión de la Municipalidad a Programas de apoyo y acompañamiento a deportistas, entrenadores y otras personas vinculadas a distintas actividades. Además se realizaron anuncios donde el subsecretario comprometió la construcción de los vestuarios y baños para la flamante Cancha de Hockey y la posibilidad de la creación de una pista de atletismo que, como indicó, se trata de un anhelo que podrá concretarse a través del trabajo conjunto como el que se viene llevando adelante.
En conferencia de prensa – y con la presencia además del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, y el secretario de Cultura y Deportes, Fernando Muñiz – las autoridades resaltaron la importancia de estas iniciativas para que más florenses puedan destacarse en sus disciplinas y llegar a excelentes niveles, como ya lo están haciendo muchos deportistas que nos representan en el país y también en lo internacional.
“El deporte, en todas las instancias: profesional, amateur o social es integrador; es la gran herramienta donde todos somos iguales y por cual todos debemos tener posibilidades de desarrollarnos”, señaló el intendente.
El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores
Específicamente el Municipio se incorporó a los siguientes Programas impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: de Apoyos Deportivos que tiene como objetivo promover a deportistas y entrenadores y de Capacitación Permanente para fortalecer la formación continua de profesores, dirigentes, referentes comunitarios y personal vinculado a la gestión deportiva.
Luego, los funcionarios recorrieron los importantes hitos en infraestructura desarrollados en la ciudad como son el Natatorio “Hugo Mauro” y el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner” junto a la mencionada Cancha de Hockey.
