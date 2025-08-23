Connect with us
Las Flores se potencia en infraestructura deportiva con apoyo de la Provincia

Las Flores

Las Flores se potencia en infraestructura deportiva con apoyo de la Provincia

Alberto Gelené y Cristian Cardozo anunciaron nuevos proyectos deportivos: vestuarios para la cancha de hockey y una pista de atletismo para la ciudad.
En el marco de la jornada de trabajo, se formalizó la adhesión de la Municipalidad a Programas de apoyo y acompañamiento a deportistas, entrenadores y otras personas vinculadas a distintas actividades. Además se realizaron anuncios donde el subsecretario comprometió la construcción de los vestuarios y baños para la flamante Cancha de Hockey y la posibilidad de la creación de una pista de atletismo que, como indicó, se trata de un anhelo que podrá concretarse a través del trabajo conjunto como el que se viene llevando adelante.

En conferencia de prensa – y con la presencia además del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, y el secretario de Cultura y Deportes, Fernando Muñiz – las autoridades resaltaron la importancia de estas iniciativas para que más florenses puedan destacarse en sus disciplinas y llegar a excelentes niveles, como ya lo están haciendo muchos deportistas que nos representan en el país y también en lo internacional.

“El deporte, en todas las instancias: profesional, amateur o social es integrador; es la gran herramienta donde todos somos iguales y por cual todos debemos tener posibilidades de desarrollarnos”, señaló el intendente.

Específicamente el Municipio se incorporó a los siguientes Programas impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: de Apoyos Deportivos que tiene como objetivo promover a deportistas y entrenadores y de Capacitación Permanente para fortalecer la formación continua de profesores, dirigentes, referentes comunitarios y personal vinculado a la gestión deportiva.

Luego, los funcionarios recorrieron los importantes hitos en infraestructura desarrollados en la ciudad como son el Natatorio “Hugo Mauro” y el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner” junto a la mencionada Cancha de Hockey.

Temas:
