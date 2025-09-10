Presencia florense en Catamarca: tres jugadoras de El Taladro participarán del Torneo Argentino Sub 14 de Hockey

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tres jugadoras de Hockey del Club El Taladro, Malena Peyre, Felícitas Taraborelli y Catalina Paule, fueron convocadas para integrar el equipo de la Federación de Cuenca del Salado que participará en el Torneo Argentino de Selecciones Sub 14, a disputarse desde este jueves en la provincia de Catamarca.

El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, reúne a las selecciones de distintas federaciones del país. El debut del combinado de Cuenca del Salado será frente a la Asociación Entrerriana y luego enfrentarán a la Asociación Austral, en la primera fase de la competencia.

De esta manera, las tres jugadoras albiverdes no solo representan al Club El Taladro, sino también a la ciudad de Las Flores, siendo parte de un importante torneo formativo a nivel nacional.