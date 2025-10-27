Las Flores
Comenzó la semana con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada
La semana arrancó en Las Flores con un marcado descenso de temperatura y algunas expectativas de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana de este lunes, la temperatura rondó los 9 grados, con una sensación térmica cercana a los 7°C, viento del sector sur a unos 15 km/h y una humedad del 84%.
Para el resto de la jornada se prevé una máxima de 13 grados, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y posibles chaparrones hacia la tarde.
El martes se presentará aún más frío, con una mínima de 0 grados y una máxima de 12, bajo un cielo algo nublado. En tanto, el miércoles las temperaturas oscilarán entre 3 y 13 grados, manteniéndose las condiciones estables.
A partir del jueves, se espera un ascenso gradual de las temperaturas, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18. El viernes se anticipa una jornada templada, con valores entre 10 y 24 grados, y cielo parcialmente nublado.
Las buenas condiciones se extenderían durante el fin de semana, con mínimas de 12 y máximas de 25 grados para el sábado, y entre 6 y 21 grados para el domingo, sin lluvias a la vista.
