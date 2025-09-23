Las Flores
Concejo Deliberante: este jueves 25 se realizará una nueva sesión ordinaria en el Salón Oscar Alende
El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores convoca a la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas, en el Salón de Sesiones “Oscar Alende”.
A continuación, se detalla el Orden del Día:
1. Actos iniciales
- Izamiento de la Enseña Nacional
- Homenaje a Milagro Suárez
- Lectura y consideración del Acta N° 1768
2. Comunicaciones del Ejecutivo
- Expte. DE 180: Proyecto de Ordenanza – Régimen de Regularización Tributaria 2025
3. Proyectos de Ordenanza
- Expte. AJ 190: Creación del Programa Grupos Terapéuticos Itinerantes en escuelas
4. Proyectos de Comunicación
- Expte. AJ 186: Informe sobre distintos aspectos relacionados al personal en parajes rurales
- Expte. AJ 185: Informe sobre reglamentación del uso de cuatriciclos por parte del DE
- Expte. AJ 189: Informe sobre el estado de la Laguna La Blanca y los cambios medioambientales en el sector
- Expte. AJ 188: Informe sobre obras ejecutadas y planificadas en el predio Pirolo
5. Proyectos de Resolución
- Expte. TxLF 182: Preocupación por la posible eliminación de la zona fría en el Presupuesto Nacional 2026
- Expte. TxLF 183: Implementación de cursos de RCP y maniobra de Heimlich en locales gastronómicos
- Expte. LLA 184: Engrasado y nivelación de calles en el barrio Panificadora
- Expte. AJ 191: Reacondicionamiento del reductor de velocidad en Harosteguy entre Alcorta y Pasteur
6. Proyectos de Decreto
- Expte. LLA 183: Interés Legislativo al método Canela, desarrollado por la patinadora Sol Campos
- Expte. AJ/TxLF 187: Adhesión al proyecto provincial de prohibición del uso de celulares en escuelas primarias
7. Despachos de Comisión Plenaria
- Expte. CCDMR 158: Proyecto de Decreto – Interés Legislativo a la 4ta edición de “Las Flores Diseña”
- Expte. DE 177: Proyecto de Ordenanza – Contrato de leasing para la adquisición de dos motoniveladoras
- Expte. AJ 179: Proyecto de Resolución – Obras de mejora en calle Las Heras entre Pasteur y Almada
- Expte. PE (BIJ) 7: Proyecto de Resolución – Plan de reparación y construcción de veredas
- Expte. PE (BIJ) 9: Proyecto de Comunicación – Informe sobre los objetivos de la creación de la planta de residuos
- Expte. PE (BDI) 11: Proyecto de Decreto – Interés Legislativo a la participación del CENS y Fines en el Parlamento Juvenil de Jóvenes, Adultos y Adultas Mayores
