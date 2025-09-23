Concejo Deliberante: este jueves 25 se realizará una nueva sesión ordinaria en el Salón Oscar Alende

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores convoca a la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas, en el Salón de Sesiones “Oscar Alende”.

A continuación, se detalla el Orden del Día:

1. Actos iniciales

Izamiento de la Enseña Nacional

Homenaje a Milagro Suárez

Lectura y consideración del Acta N° 1768

2. Comunicaciones del Ejecutivo

Expte. DE 180: Proyecto de Ordenanza – Régimen de Regularización Tributaria 2025

3. Proyectos de Ordenanza

Expte. AJ 190: Creación del Programa Grupos Terapéuticos Itinerantes en escuelas

4. Proyectos de Comunicación

Expte. AJ 186: Informe sobre distintos aspectos relacionados al personal en parajes rurales

Expte. AJ 185: Informe sobre reglamentación del uso de cuatriciclos por parte del DE

Expte. AJ 189: Informe sobre el estado de la Laguna La Blanca y los cambios medioambientales en el sector

y los cambios medioambientales en el sector Expte. AJ 188: Informe sobre obras ejecutadas y planificadas en el predio Pirolo

5. Proyectos de Resolución

Expte. TxLF 182: Preocupación por la posible eliminación de la zona fría en el Presupuesto Nacional 2026

en el Presupuesto Nacional 2026 Expte. TxLF 183: Implementación de cursos de RCP y maniobra de Heimlich en locales gastronómicos

en locales gastronómicos Expte. LLA 184: Engrasado y nivelación de calles en el barrio Panificadora

Expte. AJ 191: Reacondicionamiento del reductor de velocidad en Harosteguy entre Alcorta y Pasteur

6. Proyectos de Decreto

Expte. LLA 183: Interés Legislativo al método Canela , desarrollado por la patinadora Sol Campos

, desarrollado por la patinadora Sol Campos Expte. AJ/TxLF 187: Adhesión al proyecto provincial de prohibición del uso de celulares en escuelas primarias

7. Despachos de Comisión Plenaria