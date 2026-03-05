Edicto BELTRE MONTERO, ESMERALDA MARIBEL s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA

Por DOS días el Juzgado Federal Nº 2 de Azul hace saber en los autos FMP 9878/2024 – BELTRE MONTERO, ESMERALDA MARIBEL s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA que BELTRE MONTERO ESMERALDA MARIBEL, con D.N.I 95.994.749, con fecha de nacimiento el 08.10.1977 y de nacionalidad DOMINICANA; cuyos padres son LUIS BELTRÉ y ALFREDITA MONTERO, con domicilio en 17 DE OCTUBRE 119 de LAS FLORES (B.A.), solicitó la CIUDADANÍA ARGENTINA, por lo que cualquier persona puede comunicar mediante el Ministerio Público correspondiente – dentro de los QUINCE días – las consideraciones que estimare pudieren impedir dicho beneficio.

El presente edicto deberá ser publicado en un diario de la ciudad del domicilio del actor. AZUL (prov. Buenos Aires)