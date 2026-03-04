Emotivo acto de inicio del ciclo lectivo en el Jardín 901

El intendente Fabián Blanstein participó, junto a demás autoridades municipales y educativas, del acto de inicio del Ciclo Lectivo 2026 que se realizó en el Jardín de Infantes Nº 901.

Durante su mensaje, Blanstein destacó la importancia de la educación inicial, evocando los recuerdos de la primera infancia, la conexión entre las familias y la comunidad educativa, docentes, auxiliares y la promoción de los valores que acompañan a las personas a lo largo de toda la vida.

En un momento especialmente conmovedor, el intendente invitó a la docente Alicia De Bellis, quien fuera su maestra de jardín hace más de cuarenta años, para saludarla y que también sea protagonista de este nuevo comienzo del ciclo lectivo.

El recuerdo del antiguo jardín de la calle Carmen y el proceso de construcción del actual edificio ubicado sobre la Av. Independencia en uno de los renovados sectores de circunvalación de la ciudad, también formaron parte de una jornada cargada de emoción y reconocimiento a la educación inicial.

Niños, docentes y familias acompañaron el acto colmando la institución y dando un marco de cercanía, participación y acompañamiento a la comunidad educativa.