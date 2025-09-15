Connect with us
Festival de la primavera en el Parque Plaza Montero

Las Flores

Festival de la primavera en el Parque Plaza Montero

hace 3 horas

Para el próximo domingo 21 de septiembre a las 15 horas, la Dirección Municipal de Cultura programó la realización del Festival de la Primavera.

El paseo predilecto de los florenses, como lo es el Parque Plaza Montero, lucirá con la presencia de músicos florenses que tocarán en vivo, habrá baile, artesanos y emprendedores de nuestra ciudad, que le darán todo el colorido a una jornada que promete brillar ante la llegada de una estación del año tan esperada.

El Festival de la Primavera, un buen momento para disfrutar de un evento libre y gratuito para toda la comunidad.

