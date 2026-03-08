El municipio de Las Flores participará por primera vez en Expoagro 2026, uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial de la Argentina, que reúne cada año a productores, empresas, instituciones y referentes del campo.

La exposición se desarrollará del 10 al 13 de marzo, y durante esas jornadas el distrito contará con presencia para promocionar las distintas actividades, proyectos y acciones que se llevan adelante en la comunidad.

La participación incluirá además a productores florenses, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo y el potencial productivo de la región, junto a distintas áreas del gobierno municipal que formarán parte de la iniciativa.

Expoagro es considerada una de las principales vidrieras del agro a nivel nacional, por lo que la presencia de Las Flores representa una oportunidad para dar a conocer el desarrollo local, generar vínculos y fortalecer la proyección del distrito dentro del sector agroindustrial.