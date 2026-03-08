Connect with us
Las Flores participará por primera vez en Expoagro 2026

Las Flores

La muestra agroindustrial más importante del país, que se realizará del 10 al 13 de marzo. El municipio promocionará sus actividades y contará con la participación de productores locales y distintas áreas de gobierno.
Publicado

hace 3 minutos

-

El municipio de Las Flores participará por primera vez en Expoagro 2026, uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial de la Argentina, que reúne cada año a productores, empresas, instituciones y referentes del campo.

La exposición se desarrollará del 10 al 13 de marzo, y durante esas jornadas el distrito contará con presencia para promocionar las distintas actividades, proyectos y acciones que se llevan adelante en la comunidad.

La participación incluirá además a productores florenses, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo y el potencial productivo de la región, junto a distintas áreas del gobierno municipal que formarán parte de la iniciativa.

Expoagro es considerada una de las principales vidrieras del agro a nivel nacional, por lo que la presencia de Las Flores representa una oportunidad para dar a conocer el desarrollo local, generar vínculos y fortalecer la proyección del distrito dentro del sector agroindustrial.

