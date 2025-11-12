Las Flores
Mañana jueves se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el HCD
Mañana jueves 13 de noviembre se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1771.
Proyectos de Ordenanza
4. Expte TxLF 223, adhesión ley prov. 15.413, prev / erradicación de la violencia en nfancias que practican actividades sociales y deportivas en asoc. civiles.
5. Expte AJ 227, regulación lugar para feria fija de emprendedores florenses.
Proyectos de Comunicación
6. Expte LLA 224, informe parque automotor municipal.
Proyecto de Resolución
7. Expte AJ 228, solicitud reparación ruta 3.
8. Expte TxLF 223, obras cordón cuneta 25 de mayo desde Vidal a 17 de octubre.
9. Expte LLA 225, instalación reductor velocidad Alsina y Ceretti.
10. Expte TxLF 222, instalación refugios peatonales (Alcides Segui).
Proyecto de Decretos
11. Expte TxLF 221, int. Leg. el “Petroca 81”, Escuela Educación Técnica N° 1.
12. Expte LLA 226, int. Leg. el “Petroca 81”, Escuela Educación Técnica N° 1.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
13. Expte Par Est, P resol, solicitud a provincia ampliación oferta educativas.
14. Expte Par Est, P resol, barandas contención cruce vías.
15. Expte Par Est, P resol, obras caminos rurales.
16. Expte Par Est, P resol, control transito motos.
17. Expte Par Est, P resol, red apoyo comunitario.
18. Expte Par Est, P com, informe escuela municipal manejo.
19. Expte Par Est, P com, informe estadísticas enfermedades.
20. Expte DE (AJ 52), resp Comunicación 08, informe cantidad personas con discapacidad concurrentes a natatorio municipal.
Comisión Legislación y Reglamentación
21. Expte TXLF 112, P ord, reunificación reglamento tránsito.
