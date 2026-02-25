Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Preocupación por el sector cooperativo: el Municipio impulsó una jornada de trabajo y articulación en el Parque Industrial

Las Flores

Preocupación por el sector cooperativo: el Municipio impulsó una jornada de trabajo y articulación en el Parque Industrial

Foto del avatar

Publicado

hace 29 minutos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

El Municipio, preocupado por la situación que atraviesa el sector cooperativo, llevó adelante una jornada de trabajo en el SUM del Sector Industrial Planificado. Del encuentro participaron referentes de cooperativas locales vinculadas a diversas actividades productivas y de servicios. Durante la reunión se abordaron las principales problemáticas que afectan al sector, entre ellas:

-Falta de consumo.
-Reducción en la producción, con una disminución considerable del trabajo a fasón.
-Importación de productos terminados.
-Incremento de tarifas.


Tras el intercambio de experiencias y diagnósticos, se acordó avanzar en un trabajo articulado entre el Municipio y las cooperativas con el objetivo de generar alternativas que permitan sobrellevar la actual coyuntura. Asimismo, representantes de Provincia Microcréditos brindaron información sobre las características y requisitos para acceder a la Línea de Financiamiento para Grupos Asociativos, destinada a fortalecer el desarrollo productivo del sector. Estuvieron presentes el intendente Fabián Blanstein, el secretario de Producción, Cristian Chiodini junto a su equipo de trabajo, referentes de cooperativas locales, representantes del movimiento cooperativo, miembros de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop y el referente territorial del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. El Municipio reafirma su compromiso de acompañar al sector cooperativo y promover herramientas que fortalezcan el trabajo, la producción y la economía local.

Te puede interesar:

Respaldo concreto a la educación pública: el Municipio entregó materiales deportivos a diez Escuelas Primarias urbanas del distrito

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.