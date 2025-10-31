Las Flores
Rifa solidaria para la compra de un kayak a beneficio de la Brigada de Rescate Acuático de Bomberos de Las Flores
La Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de Las Flores lanzó una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la compra de un kayak Escandinavian Aesir, una herramienta esencial para fortalecer su labor en operativos de rescate y entrenamientos en aguas abiertas.
El sorteo se realizará el 29 de noviembre de 2025, por la Lotería de la Provincia (nocturna), y el premio será un cordero. Cada número tiene un valor de $1.000, y todo lo recaudado será destinado exclusivamente a la adquisición del nuevo equipamiento.
Desde la Brigada destacaron la importancia de contar con estos recursos para continuar garantizando una respuesta rápida y eficiente ante emergencias acuáticas, además de mantener las prácticas y capacitaciones que realizan periódicamente en lagunas y espejos de agua de la región.
Cómo colaborar: Quienes deseen adquirir un número o colaborar con la iniciativa pueden comunicarse con integrantes de la Brigada o acercarse al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores.
Una vez más, la comunidad florense tiene la oportunidad de apoyar a quienes trabajan día a día por la seguridad de todos.
