Sociedad Rural de Las Flores: Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24, Inc. C. de los Estatutos Sociales,

convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el

día miércoles 8 de abril de 2026 a las 20 Hs., en el Salón de la Sede Social sito en Av.

San Martín 825.

ORDEN DEL DÍA

1°) Consideración de la Memoria, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y

Pérdidas correspondiente al Ejercicio N.º 82 comprendido entre el 1 de enero al 31

de diciembre de 2025.

2°) Renovación de autoridades que finalizan su mandato.

3°) Designación de tres socios para formar la Comisión Escrutadora.

4°) Autorización a la Comisión Directiva para efectuar mejoras en el local feria y sede

social.

5°) Actualización cuota social.

6°) Designación de dos socios para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

NOTA: Las listas de candidatos para reemplazar a los miembros salientes, deberán ser presentadas a la Comisión Directiva con diez (10) días de anticipación al acto eleccionario y avalado por un número no menor al cinco por ciento (5%) de socios con derecho a voto. La Comisión Directiva se expedirá dentro de los tres (3) días de su presentación, a los efectos de su aceptación o rechazo de acuerdo a las prescripciones estatutarias y reglamentarias en

vigencia.

Si no se logra quórum a la hora indicada, la Asamblea se iniciará una hora después de la anunciada con el número de socios que concurra, (Artículos 19 y 34 de los Estatutos Sociales). La Memoria y Balance, se encuentra a disposición de los Señores Socios en la Secretaría de la Entidad, San Martín 825.