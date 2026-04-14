Las Flores
Nueva Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Las Flores
La Sociedad Rural de Las Flores dio a conocer la conformación de su nueva Comisión Directiva para el período 2026-2027, que estará encabezada por el Lic. Mariano Meliante Coutinho como presidente de la institución.
La entidad ruralista de Las Flores, renovó sus autoridades, quedando integrada por representantes del sector que tendrán la responsabilidad de conducir la institución durante el próximo año.
En la vicepresidencia fue designado Jorge Alberto Arata, mientras que la secretaría estará a cargo de Adalberto Mario José Coda y la prosecretaría de Roberto F. Igolnikov. La tesorería será ejercida por Mariano Ramella y la protesorería por Juan Emilio Montoya.
Sociedad Rural de Las Flores: Asamblea General Ordinaria
Como vocales titulares fueron designados Pablo José Etchegaray, Irma Beatriz Juárez, Hernan Carrillat y Gustavo Arata.
En tanto, los vocales suplentes serán Alfredo Federico Gentilini, Alejandro Gomez Bradley, Osvaldo Emilio Signorini y Facundo Amadeo Duche.
Por su parte, los revisores de cuentas titulares serán Ricardo Luis Massaro, José Carlos Plini y Juan José Pellejero, mientras que como revisores suplentes fueron designados Néstor Fernando Pees y Luciano Pablo de Los Heros.
De esta manera, la Sociedad Rural de Las Flores inicia una nueva etapa institucional con autoridades renovadas que continuarán trabajando en representación del sector agropecuario local.
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