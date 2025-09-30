Expo Rural 2025: Hernán Carrillat cuestionó al Gobierno Nacional y dijo que “juega con el ánimo de los productores”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Durante su discurso en la apertura de la Expo Rural de Las Flores 2025, el presidente de la Sociedad Rural de Las Flores, Hernán Carrillat, brindó un mensaje directo, reflexivo y cargado de definiciones políticas, económicas y productivas que interpelan a todos los niveles del Estado. “No tenía ganas de pensar este discurso. Porque todos los años terminamos hablando de lo mismo”, comenzó diciendo ante una sala que lo escuchó con atención.



Con críticas puntuales hacia el Gobierno Nacional, el dirigente se refirió a la eliminación temporal de las retenciones anunciada semanas atrás, medida que él mismo había valorado positivamente en este medio, pero que ahora ve con decepción: “El gobierno nacional juega con el ánimo de los productores. Nos ilusionan con medidas como la quita de las retenciones —un impuesto que es un robo totalmente abusivo—, pero dura poco. Me gustaría saber con cuánta plata se quedaron los exportadores con esta movida de los 7000 millones y retenciones cero por un rato”.

También apuntó contra el Gobierno Provincial, cuestionando las declaraciones del gobernador Axel Kicillof: “Habla de caminos y escuelas rurales, pero parece que lo hace para burlarse o porque vive en otro mundo. No sé si tiene memoria de los aumentos de impuestos del año pasado, o si realmente cree que no crea nuevos impuestos. A este paso nos van a cobrar hasta por respirar”.

En el plano local, reconoció algunos avances pero fue enfático en exigir planificación clara y sostenida en el tiempo para el mantenimiento de caminos rurales: “Sabemos qué caminos pudieron acomodar y cuáles están intransitables. El clima no ayudó, es cierto, pero no podemos seguir con cunetas tapadas y caminos convertidos en piletas. Necesitamos alcantarillas funcionando, cunetas limpias y planes de trabajo por escrito, que todos los productores conozcamos para saber cuándo y cómo nos van a incluir”.

Carrillat remarcó que el reclamo no es partidario y pidió institucionalidad y continuidad en la gestión de los recursos que pagan los productores: “No pagamos la tasa vial y las guías a un partido político, se lo pagamos al Municipio. Y por eso pedimos una unidad de caminos que funcione más allá del color político”.

Sobre el cierre, el presidente de la Sociedad Rural planteó un análisis más profundo sobre la relación histórica entre el Estado y el campo, denunciando décadas de políticas restrictivas: “Hace más de 25 años que nos ven con una mezcla de desprecio y desconocimiento. Nos pusieron en el lugar de enemigos del pueblo. Seguimos con políticas del siglo pasado: retenciones, trabas, chantajes e impuestos. Y así, nuestra ganadería no crece, la agricultura retrocede, y la inversión se frena”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador, apelando al rol del campo en la reconstrucción del interior: “No decimos que somos el centro del mundo, pero sí esto: el interior nunca va a crecer si no es de la mano del campo y de quienes generan trabajo genuino y privado. Para eso, necesitamos previsibilidad en todos los estratos del gobierno. Nadie se quiere fundir trabajando. Ojalá Dios les dé claridad para entender esto.”