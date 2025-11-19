La Sociedad Rural y la Fundación Aftosa convocan a una charla informativa sobre el nuevo sistema de identificación electrónica del SENASA

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Sociedad Rural y la fundación Aftosa de Las Flores invitan a productores Ganaderos y demás personas relacionadas con el sector, a una charla informativa sobre el nuevo sistema de identificación electrónica del SENASA, que se va a poner en marcha a partir del 01/01/2026.

La Jornada se realizara el día martes 25 de Noviembre a las 20 hs en el salón sede de la sociedad Rural de Av. san Martin 825.

Allí se podrán realizar todas las consultas relacionadas con el nuevo sistema de caravanas electrónicas que se empezara a utilizar a partir del 1 de enero de 2026 para la venta o traslado de terneros.