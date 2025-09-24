Connect with us
Desde la Sociedad Rural de Las Flores celebran la eliminación de retenciones para el agro, pero piden que no sea solo por tiempo limitado

Las Flores

Desde la Sociedad Rural de Las Flores celebran la eliminación de retenciones para el agro, pero piden que no sea solo por tiempo limitado

El Gobierno nacional eliminó de forma temporal las retenciones a la exportación de granos y carnes con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas. Desde la Sociedad Rural de Las Flores, su presidente Hernán Carrillat celebró la medida y pidió que se mantenga en el tiempo, destacando que aliviar la presión sobre el productor impulsa la producción y beneficia a las economías locales.
En un intento por frenar la escalada del dólar y fortalecer las reservas, el Gobierno nacional anunció la eliminación temporal de las retenciones a la exportación de granos, carne bovina y aviar. La decisión fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y regirá hasta el 31 de octubre.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que la medida busca “generar mayor oferta de dólares durante este período”, luego de que el Banco Central debiera vender más de 1.100 millones de dólares en apenas tres días para mantener el valor de la divisa dentro del tope de la banda cambiaria.

En este contexto, desde el sector agropecuario de Las Flores se manifestaron a favor de la medida. En diálogo con Noticias Las Flores, el presidente de la Sociedad Rural de Las Flores, Hernán Carrillat, sostuvo: “Nosotros toda la vida quisimos esto: que no haya retenciones. No tiene por qué haberlas.”

Carrillat, sin embargo, planteó que sería más conveniente que la medida no tuviera fecha de finalización: “Estaría bueno que ya quede sin retenciones y que no sea por un tiempo limitado, sobre todo porque hay momentos biológicos donde no tenés cereal disponible para vender. Si no podés aprovechar esta ventana, perdés la oportunidad. Lo ideal sería que el sistema se mantenga sin retenciones, que es lo que siempre pedimos.”

También destacó la necesidad de dejar de asfixiar al campo con medidas impositivas: “Cuanto menos se le pisa la cabeza al productor agropecuario, el productor produce y vende. Y eso hace falta muchísimo en pueblos como este, donde la producción es clave para la economía local.”

Con esta decisión, el Gobierno busca incentivar la liquidación de exportaciones agropecuarias y aumentar la entrada de dólares genuinos al mercado oficial, en un momento de tensión cambiaria y reservas debilitadas.

