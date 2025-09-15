Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 realizaron una nueva manifestación y pedirán banca abierta en el Concejo Deliberante

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Ayer domingo, el grupo Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 volvió a hacerse presente en Las Flores con una mateada y manifestación pacífica en la rotonda de Ruta 3 y Av. Manuel Venancio Paz, en el marco de una jornada que también tuvo réplicas en otros puntos de la traza nacional.

En diálogo con Noticias Las Flores, Mauricio Felice, referente local del grupo, señaló que la convocatoria “tuvo poca manifestación de la gente, aunque hubo caras nuevas, lo cual fue positivo. Se hizo presencia, y eso es lo importante”.

Felice también mencionó que la jornada de reclamo se replicó en otras localidades como San Miguel del Monte, Azul, Cacharí, entre otras, reafirmando que el pedido por el avance de la obra no es solo de Las Flores, sino de toda la región.

En ese sentido, anticipó que el grupo solicitará una banca abierta en el Concejo Deliberante para exponer la situación y pedir que “la política se comprometa con este tema”. Según expresó, “es una ayuda para que se pueda seguir con el reclamo y tener un poco más de fuerza”.

Por último, Felice fue claro: “Hay que seguir luchando por este pedido”, dijo, renovando el llamado a la comunidad para que se sume a la causa y se sostenga el reclamo por la concreción de una obra clave para la seguridad vial, la producción y la conectividad del centro bonaerense.