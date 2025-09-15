Las Flores
Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 realizaron una nueva manifestación y pedirán banca abierta en el Concejo Deliberante
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Ayer domingo, el grupo Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 volvió a hacerse presente en Las Flores con una mateada y manifestación pacífica en la rotonda de Ruta 3 y Av. Manuel Venancio Paz, en el marco de una jornada que también tuvo réplicas en otros puntos de la traza nacional.
En diálogo con Noticias Las Flores, Mauricio Felice, referente local del grupo, señaló que la convocatoria “tuvo poca manifestación de la gente, aunque hubo caras nuevas, lo cual fue positivo. Se hizo presencia, y eso es lo importante”.
Felice también mencionó que la jornada de reclamo se replicó en otras localidades como San Miguel del Monte, Azul, Cacharí, entre otras, reafirmando que el pedido por el avance de la obra no es solo de Las Flores, sino de toda la región.
Vuelco de un camión en la Ruta 3: un ocupante fue rescatado y trasladado al hospital
En ese sentido, anticipó que el grupo solicitará una banca abierta en el Concejo Deliberante para exponer la situación y pedir que “la política se comprometa con este tema”. Según expresó, “es una ayuda para que se pueda seguir con el reclamo y tener un poco más de fuerza”.
Por último, Felice fue claro: “Hay que seguir luchando por este pedido”, dijo, renovando el llamado a la comunidad para que se sume a la causa y se sostenga el reclamo por la concreción de una obra clave para la seguridad vial, la producción y la conectividad del centro bonaerense.
Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial, aumentos hasta febrero y suma fija en septiembre
Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14
Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3 realizaron una nueva manifestación y pedirán banca abierta en el Concejo Deliberante
Refuerzan la seguridad en escuelas con entrega de nuevos matafuegos y obras de infraestructura
Aumentaron los combustibles en Las Flores: así quedaron los nuevos precios en YPF
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras