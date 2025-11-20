Las Flores
Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas fuertes que alcanzará a una amplia porción de la Provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche de este jueves 20 de noviembre de 2025.
Según el organismo, los municipios señalados en color amarillo en el mapa oficial adjunto serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con condiciones que podrían complicar el tránsito y generar anegamientos temporarios.
Las tormentas podrían desarrollarse de forma aislada al comienzo, pero tenderán a intensificarse hacia la noche, con los siguientes riesgos: Abundante caída de agua en cortos períodos, Actividad eléctrica frecuente, Ráfagas que pueden superar los 75 km/h, Ocasional caída de granizo
Cayeron 25 mm en Las Flores durante el alerta amarilla del SMN
El SMN anticipa acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque de manera puntual podrían superar los 70 mm, especialmente en zonas de tormentas más persistentes o estacionadas.
Sub Delegación Departamental de Investigaciones recupera materiales robados de un galpón de esta ciudad
Finalizó la obra en la Escuela Primaria Nº 13 de Pardo y se formalizó la entrega de la llave a la dirección
La Sociedad Rural y la Fundación Aftosa convocan a una charla informativa sobre el nuevo sistema de identificación electrónica del SENASA
La Copa “Tino Costa” tendrá su segunda edición con un homenaje a Mingo Angelello
Avanza la implementación de un sistema para alertar en celulares sobre desastres naturales, alertas meteorológicas y/o advertencias de seguridad pública
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras