Noticias Las Flores

Las Flores

Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes

hace 3 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas fuertes que alcanzará a una amplia porción de la Provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche de este jueves 20 de noviembre de 2025.

Según el organismo, los municipios señalados en color amarillo en el mapa oficial adjunto serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con condiciones que podrían complicar el tránsito y generar anegamientos temporarios.

Las tormentas podrían desarrollarse de forma aislada al comienzo, pero tenderán a intensificarse hacia la noche, con los siguientes riesgos: Abundante caída de agua en cortos períodos, Actividad eléctrica frecuente, Ráfagas que pueden superar los 75 km/h, Ocasional caída de granizo

El SMN anticipa acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque de manera puntual podrían superar los 70 mm, especialmente en zonas de tormentas más persistentes o estacionadas.

Temas:
