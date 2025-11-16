Cayeron 25 mm en Las Flores durante el alerta amarilla del SMN

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tal como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Las Flores registró durante la jornada de ayer un acumulado de 25 milímetros de lluvia, en el marco del alerta amarilla que había sido emitido para la región.

Las precipitaciones se concentraron principalmente entre la tarde y la noche, aunque no se reportaron incidentes de gravedad.

Se recomienda a la comunidad mantenerse informada ante posibles nuevas actualizaciones del SMN, especialmente considerando la inestabilidad climática que se presenta por estos días.