Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Cayeron 25 mm en Las Flores durante el alerta amarilla del SMN

Las Flores

Cayeron 25 mm en Las Flores durante el alerta amarilla del SMN

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tal como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Las Flores registró durante la jornada de ayer un acumulado de 25 milímetros de lluvia, en el marco del alerta amarilla que había sido emitido para la región.

Las precipitaciones se concentraron principalmente entre la tarde y la noche, aunque no se reportaron incidentes de gravedad.

Se recomienda a la comunidad mantenerse informada ante posibles nuevas actualizaciones del SMN, especialmente considerando la inestabilidad climática que se presenta por estos días.

Te puede interesar:

Las Flores bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la tarde del martes

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.