Disposición municipal ante el paro general anunciada por la CGT

Las Flores

Disposición municipal ante el paro general anunciada por la CGT

hace 3 horas

​La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del Departamento Ejecutivo de garantizar la plena libertad de acción frente a la jornada de paro anunciada por la CGT para el día de mañana.

​Esta medida se fundamenta en el firme respeto del Departamento Ejecutivo hacia los derechos constitucionales de los trabajadores, reconociendo la libertad de cada agente de adherir o no a la medida de fuerza según su propia voluntad y convicción.

​En tal sentido, se informa que:
​No se computará la inasistencia a efectos del descuento del presentismo, asegurando que la decisión personal de cada trabajador no impacte de manera negativa en su economía familiar.
​Se respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad.

​Es fundamental aclarar que, para no desatender las necesidades de nuestra comunidad, los servicios esenciales e indispensables continuarán brindándose.

Temas:
Portal de noticias de la Las Flores.

