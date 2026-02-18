Las Flores
Disposición municipal ante el paro general anunciada por la CGT
La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del Departamento Ejecutivo de garantizar la plena libertad de acción frente a la jornada de paro anunciada por la CGT para el día de mañana.
Esta medida se fundamenta en el firme respeto del Departamento Ejecutivo hacia los derechos constitucionales de los trabajadores, reconociendo la libertad de cada agente de adherir o no a la medida de fuerza según su propia voluntad y convicción.
En tal sentido, se informa que:
No se computará la inasistencia a efectos del descuento del presentismo, asegurando que la decisión personal de cada trabajador no impacte de manera negativa en su economía familiar.
Se respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad.
Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores
Es fundamental aclarar que, para no desatender las necesidades de nuestra comunidad, los servicios esenciales e indispensables continuarán brindándose.
Conmoción en Las Flores: un hombre admitió haber matado a su hermana tras una discusión
Cierra Fate: la fabricante de neumáticos anunció el fin de sus operaciones y despide a 920 trabajadores
Bailando con el alma en Nara que Ver por Canal 9
