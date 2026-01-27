Las Flores
El área de Ambiente recuerda los días y horarios para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde el área de Ambiente se recuerda a los vecinos de Las Flores los días y horarios establecidos para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos.
La recolección se realiza a partir de las 20 horas, según el siguiente cronograma:
– Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a la avenida Rivadavia.
– Martes, jueves y domingos: calles paralelas a la avenida San Martín.
Se solicita a la comunidad sacar los residuos únicamente el día que corresponde, contribuyendo de esta manera a una ciudad más limpia y organizada.
Cambios en el horario de recolección nocturna de residuos domiciliarios
Asimismo, se recuerda a la población los puntos habilitados para la disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), tales como pantallas, teclados, teléfonos y otros dispositivos:
– Centro de Acopio ubicado en el Depósito de la ex fábrica Cattorini (ingreso por avenida Vidal).
– También se pueden llevar al Taller ALMA, en Sordeaux 467.
Es importante no mezclar este tipo de residuos con los domiciliarios. La correcta disposición de los mismos es una acción fundamental para el cuidado de nuestro ambiente.
Conmoción en la Policía Bonaerense: se suicidó un sargento del GAD oriundo de 25 de Mayo
Rápida intervención de bomberos por incendio de palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte
Semana de calor pleno en Las Flores: continúa el Nivel Amarillo y sin lluvias en el horizonte
Bomberos debieron intervenir por nuevos focos de incendio en la Planta de Residuos
El área de Ambiente recuerda los días y horarios para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras