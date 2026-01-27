Connect with us
Noticias Las Flores

El área de Ambiente recuerda los días y horarios para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos

Las Flores

El área de Ambiente recuerda los días y horarios para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos

Desde el área de Ambiente se recuerda a los vecinos de Las Flores los días y horarios establecidos para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos.

La recolección se realiza a partir de las 20 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a la avenida Rivadavia.
– ⁠Martes, jueves y domingos: calles paralelas a la avenida San Martín.

Se solicita a la comunidad sacar los residuos únicamente el día que corresponde, contribuyendo de esta manera a una ciudad más limpia y organizada.

Asimismo, se recuerda a la población los puntos habilitados para la disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), tales como pantallas, teclados, teléfonos y otros dispositivos:

– ⁠Centro de Acopio ubicado en el Depósito de la ex fábrica Cattorini (ingreso por avenida Vidal).
– También se pueden llevar al Taller ALMA, en Sordeaux 467.

Es importante no mezclar este tipo de residuos con los domiciliarios. La correcta disposición de los mismos es una acción fundamental para el cuidado de nuestro ambiente.

