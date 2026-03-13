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Modifican el horario de la recolección nocturna de residuos en la ciudad

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Modifican el horario de la recolección nocturna de residuos en la ciudad

La recolección nocturna de residuos domiciliarios comenzará a realizarse desde las 19 horas, manteniendo el cronograma según las zonas de la ciudad.
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hace 48 minutos

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Desde el área correspondiente se informó a la comunidad que se modificó el horario de la recolección nocturna de residuos domiciliarios, la cual comenzará a realizarse a partir de las 19 horas.

El servicio continuará desarrollándose según el siguiente cronograma:

Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Av. Rivadavia.

Martes, jueves y domingos: calles paralelas a Av. San Martín.

Desde el Municipio recordaron a los vecinos la importancia de sacar los residuos en el frente de sus domicilios únicamente el día y horario correspondiente, con el objetivo de colaborar entre todos en el mantenimiento de una ciudad más limpia y ordenada.

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