Noticias Las Flores

Cambios en el horario de recolección nocturna de residuos domiciliarios

Las Flores

Cambios en el horario de recolección nocturna de residuos domiciliarios

hace 3 horas

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Flores informa a la comunidad que desde este mes la recolección nocturna de residuos domiciliarios se realiza a partir de las 20 horas.

Este nuevo horario ya se encuentra en vigencia y busca optimizar el servicio, mejorar la eficiencia del recorrido y colaborar con el orden urbano.

El cronograma de recolección mantiene su frecuencia habitual, pero se organiza según el siguiente esquema: los lunes, miércoles y viernes el servicio abarca las calles paralelas a la Avenida Rivadavia, mientras que los martes, jueves y domingos se realiza en las calles paralelas a la Avenida San Martín.

Desde el área se solicita la colaboración de los vecinos para que los residuos sean depositados en los cestos correspondientes antes de las 20 horas, respetando los días asignados, con el objetivo de mantener limpia y ordenada nuestra ciudad.

