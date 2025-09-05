Connect with us
Noticias Las Flores

Llevá los residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs

Publicado

hace 3 minutos

El Área de Ambiente informa a los vecinos florenses que pueden acercar residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

El mismo está ubicado en el acceso a la ex fábrica Cattorini sobre Av. Vidal (entre Av. San Martín y Av. Carmen).

Temas:
