Llevá los residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs

El Área de Ambiente informa a los vecinos florenses que pueden acercar residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

El mismo está ubicado en el acceso a la ex fábrica Cattorini sobre Av. Vidal (entre Av. San Martín y Av. Carmen).