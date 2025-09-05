Las Flores
Llevá los residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs
Noticias Las Flores
El Área de Ambiente informa a los vecinos florenses que pueden acercar residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
El mismo está ubicado en el acceso a la ex fábrica Cattorini sobre Av. Vidal (entre Av. San Martín y Av. Carmen).
Mañana no habrá recolección nocturna de residuos
Choque frontal en la Ruta 3: un hombre resultó herido
Rosas avanza hacia su museo comunitario
La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei
El elenco de “La Vergüenza” llega a Urbana FM y se presenta en el Teatro Español
Elecciones 2025 en Las Flores: todos los candidatos y boletas
