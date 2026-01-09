Las Flores
El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026
El pasado jueves 8 de enero se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el salón Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores.
La asamblea fue convocada por el presidente del cuerpo, Fernando Muñiz, y tuvo como principal punto del orden del día el tratamiento del proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026.
Tras el debate correspondiente, la iniciativa fue aprobada por mayoría, quedando así sancionada de manera definitiva. Cabe recordar que el proyecto ya contaba con media sanción, otorgada durante la Sesión Extraordinaria realizada el 29 de diciembre de 2025.
El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026
Con esta aprobación, el Departamento Ejecutivo Municipal contará con el marco normativo que regula los tributos, tasas y contribuciones para el próximo ejercicio, una herramienta clave para la planificación financiera y el funcionamiento de la administración local durante 2026.
