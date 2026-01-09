Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026

Las Flores

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026

Foto del avatar

Publicado

hace 30 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El pasado jueves 8 de enero se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el salón Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores.

La asamblea fue convocada por el presidente del cuerpo, Fernando Muñiz, y tuvo como principal punto del orden del día el tratamiento del proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026.

Tras el debate correspondiente, la iniciativa fue aprobada por mayoría, quedando así sancionada de manera definitiva. Cabe recordar que el proyecto ya contaba con media sanción, otorgada durante la Sesión Extraordinaria realizada el 29 de diciembre de 2025.

Te puede interesar:

El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026

Con esta aprobación, el Departamento Ejecutivo Municipal contará con el marco normativo que regula los tributos, tasas y contribuciones para el próximo ejercicio, una herramienta clave para la planificación financiera y el funcionamiento de la administración local durante 2026.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.