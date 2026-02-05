Connect with us
Noticias Las Flores

El Municipio aclaró la situación del camión que trasladaba una motoniveladora en la autopista General Paz

Las Flores

El Municipio aclaró la situación del camión que trasladaba una motoniveladora en la autopista General Paz

Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Flores se informa respecto a la situación del camión que fue registrado en un medio televisivo, con el objetivo de aclarar la información que está circulando.

El vehículo se encontraba trasladando una motoniveladora (la misma está afectada a tareas en un puesto fijo en El Trigo y fue adquirida por esta gestión municipal en el año 2023) hacia una empresa para su reparación.

Hubo una confusión en el camino a seguir para llegar al destino debido a que se utilizó un navegador (GPS) que marcó un trayecto distinto al que ya se había utilizado en otras ocasiones que debía ser Ruta 6 para llegar a Ramal Escobar y Panamericana.

En la autopista General Paz hubo un pequeño roce bajo un puente (que no generó ninguna rotura) y para evitar cualquier inconveniente, no se pasó por el siguiente puente.

Ante esto, personal de transito que se encontraba en el lugar redirigió al camión para salir hacia atrás y retomar la salida, volver por la zona de Cañuelas y circular por el camino correcto.

Vale destacar además que el viaje estaba programado no solo para llevar la maquinaria a reparar, sino también para pasar por otra empresa para retirar un camión reparado (por lo que circulaban dos choferes, y el maquinista de la motoniveladora) y también para realizar otro retiro de materiales; todo esto con intención de optimizar el viaje y aprovechar el mismo para distintas acciones.

