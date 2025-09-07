Connect with us
Noticias Las Flores

Las Flores

Elecciones Provinciales 2025: En Las Flores la participación ciudadana en el cierre de los comicios fue del 65%

hace 2 minutos

Con el cierre de los comicios en nuestra ciudad de las 18 Hs, se confirmó que el 65% del padrón electoral de Las Flores emitió su voto durante las Elecciones Provinciales 2025.

La jornada transcurrió con normalidad, sin incidentes de relevancia, y con una participación ciudadana destacada, superando expectativas en varios establecimientos de votación. Las autoridades locales destacaron la colaboración de los vecinos y el correcto funcionamiento de las mesas electorales.

Desde la Junta Electoral se agradeció a los ciudadanos por ejercer su derecho cívico y se recordó que los resultados oficiales se conocerán una vez finalizado el recuento de votos a nivel provincial.

