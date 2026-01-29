Las Flores
En conferencia de prensa, Blanstein confirmó la vuelta del estacionamiento medido en Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En conferencia de prensa realizada esta mañana, el intendente interino Fabián Blanstein confirmó que el sistema de estacionamiento medido volverá a implementarse en la ciudad entre los meses de febrero y marzo, con el objetivo principal de mejorar el ordenamiento del tránsito y optimizar la circulación vehicular en las zonas de mayor movimiento.
El jefe comunal explicó que la medida responde a la necesidad de reorganizar el uso del espacio público y garantizar una mayor rotación de vehículos en el sector céntrico, remarcando que no se trata de una decisión recaudatoria, sino de una herramienta para ordenar la dinámica urbana.
Durante el encuentro con los medios, Blanstein también hizo hincapié en la importancia de respetar las normativas vigentes en materia de tránsito, especialmente el uso obligatorio del casco en motociclistas. En ese sentido, señaló que se reforzarán los controles y reiteró el pedido a los vecinos de cumplir con las disposiciones establecidas, apuntando a mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.
El Ejecutivo anunció un esquema de entrega en dos etapas: 38 viviendas primero y 72 después
Desde el Ejecutivo indicaron que en las próximas semanas se brindarán mayores precisiones sobre la fecha exacta de puesta en funcionamiento del sistema y su modalidad operativa.
Blanstein habló ante la comunidad, repasó prioridades de gestión y anticipó medidas para 2026
El Ejecutivo anunció un esquema de entrega en dos etapas: 38 viviendas primero y 72 después
La UBA dictará en nuestra ciudad la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos»
Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche
Histórico premio: un vecino de San Miguel del Monte ganó casi 190 millones en la Quiniela Plus
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras