En conferencia de prensa, Blanstein confirmó la vuelta del estacionamiento medido en Las Flores

Las Flores

hace 7 horas

En conferencia de prensa realizada esta mañana, el intendente interino Fabián Blanstein confirmó que el sistema de estacionamiento medido volverá a implementarse en la ciudad entre los meses de febrero y marzo, con el objetivo principal de mejorar el ordenamiento del tránsito y optimizar la circulación vehicular en las zonas de mayor movimiento.

El jefe comunal explicó que la medida responde a la necesidad de reorganizar el uso del espacio público y garantizar una mayor rotación de vehículos en el sector céntrico, remarcando que no se trata de una decisión recaudatoria, sino de una herramienta para ordenar la dinámica urbana.

Durante el encuentro con los medios, Blanstein también hizo hincapié en la importancia de respetar las normativas vigentes en materia de tránsito, especialmente el uso obligatorio del casco en motociclistas. En ese sentido, señaló que se reforzarán los controles y reiteró el pedido a los vecinos de cumplir con las disposiciones establecidas, apuntando a mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Desde el Ejecutivo indicaron que en las próximas semanas se brindarán mayores precisiones sobre la fecha exacta de puesta en funcionamiento del sistema y su modalidad operativa.

