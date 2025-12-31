Connect with us
Nuestra ciudad registró histórico pico de consumo eléctrico y operó al límite de la energía disponible este miércoles 31

Las Flores

Nuestra ciudad registró histórico pico de consumo eléctrico y operó al límite de la energía disponible este miércoles 31

En la tarde de este miércoles 31, la Cooperativa de nuestra ciudad registró un récord histórico de consumo eléctrico, operando al límite de la energía disponible. La situación se vio agravada por la congestión en el anillo eléctrico nacional, que limita la distribución de energía en distintos puntos del país.

Según informaron los técnicos a nuestro portal, el pico de consumo alcanzó los 13 megavatios, cuando el récord anterior fuera de 12, un nivel sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable de la electricidad y extremar las medidas de ahorro energético, especialmente en horarios de mayor demanda.

La Cooperativa continúa monitoreando la red para evitar interrupciones y garantizar el suministro a todos los usuarios. Los especialistas advirtieron que, de mantenerse la tendencia, podrían repetirse picos similares en los próximos días, por lo que llaman a la colaboración ciudadana para evitar sobrecargas y posibles cortes.

