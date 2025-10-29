Ruta 3: por gestiones de Gelené y Sombra, Vialidad anunció que comenzará tareas de bacheo y reparación entre Las Flores y Azul

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este miércoles, el intendente de Las Flores, Alberto Gelené, junto a su par de la ciudad de Azul, Nelson Sombra, participaron de una reunión con autoridades de Vialidad Nacional para abordar la crítica situación que presenta la Ruta Nacional N°3 en el tramo que une ambas ciudades.

El encuentro, del que también formaron parte vecinos autoconvocados por la autovía y representantes de Estrellas Amarillas, permitió exponer las problemáticas de mantenimiento y seguridad vial que afectan a ese corredor.

Según informaron los asistentes, desde el organismo nacional se comunicó que en los próximos días comenzarán las tareas de reparación a cargo de Corredores Viales, mientras que el lunes un equipo de Vialidad Nacional iniciará trabajos de bacheo en el trayecto comprendido entre Las Flores y Azul.

Además, se adelantó que en aproximadamente tres meses se realizará la licitación para la obra integral de la traza, lo que permitirá una mejora sustancial en las condiciones de circulación y seguridad vial.

Por otro lado, trascendió que las autoridades de Vialidad Nacional pidieron disculpas por la respuesta emitida anteriormente por un abogado del organismo, aclarando que dicha postura no refleja el pensamiento ni la posición oficial de la institución.