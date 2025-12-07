Capital Federal
Carnes, lácteos y huevos, los alimentos que llegan con más aumentos a Navidad
El sector alerta por un nuevo incremento de hasta 15% en los cortes de carne.
Los precios de los alimentos registraron una suba de 0,7% en los primeros días de diciembre. La carne fue la principal categoría que impulsó la variación semanal, al anotar un alza de casi 1% en los últimos siete días.
Los lácteos también presionaron el indicador al alza. Ambas categorías explicaron dos tercios de la inflación acumulada en las últimas dos semanas.
Así surge de un informe de la consultora LCG, que también reportó la mitad de la variación mensual se explica por la fuerte suba de los cortes de carne.
En noviembre, este rubro registró un aumento del 10% y se estima que antes de las Fiestas volverán a subir otro 15%.
La mesa navideña llega con fuertes aumentos en las carnes
Ante el mayor caudal de exportaciones y las inundaciones que provocaron una menor oferta de ganado destinado,las carnes tendrán un nuevo ajuste de hasta 15%. Así lo explicó el periodista de TN, Adrián Ventura.
Otro de los factores es que creció el consumo: los argentinos consumían 45 kilos por año y ahora, el indicador pasó a 49 kilos anuales per cápita.
Ventura remarcó que la suba de la carne influye en el precio de los alimentos que es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
Con este panorama, se estima que durante el próximo año, el precio de la carne también se moverá en alza.
Inflación en alimentos: qué con los precios en la primera semana de diciembre
Siete de las 10 categorías de precios relevadas en el informe de LCG registraron incrementos en la primera semana de diciembre.
El rubro que anotó la mayor alza fueron los lácteos con un 1,6%. De esta manera, la inflación semanal en la canasta de productos básicos promedió 0,7%.
Todos los productos que subieron de precio en los últimos siete días fueron:
- Lácteos y huevos: 1,6%;
- Frutas: 1,4%;
- Bebidas e infusiones: 1%
- Carnes: 0,8%;
- Azúcar: 0,5%
- Pan, cereales y pastas: 0,5%
Siete de las 10 categorías de precios relevadas en el informe de LCG registraron incrementos en la primera semana de diciembre. (Foto: LCG)
Mientras que tres rubros que anotaron bajas en los últimos siete días: Condimentos y otros productos alimenticios (-0,5%); verduras (-0,7%) y aceites (-0,9%).
Si se mide los precios en las últimas cuatro semanas, los alimentos registraron una inflación promedio del 3,7% en ese período. De punta a punta, los productos de la canasta básica subieron 4% por primera vez en seis meses.
