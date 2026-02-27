Capital Federal
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
Fue por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. La nueva ley establece procedimientos diferenciados para adolescentes. Críticas del peronismo por inconstitucionalidad y por la escasez de fondos para las provincias
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
Incendio vehicular en la Ruta Provincial 91: pérdidas totales sin heridos
El Gobierno anunció un pago extra en marzo para la Ayuda Escolar Anual
La Feria Agroecológica ofrece productos frescos cada miércoles y sábado en Plaza Mitre
Las Flores continuará en emergencia agropecuaria hasta el 30 de abril de 2026 y productores podrán acceder a beneficios nacionales
Con 15 oferentes, se realizó la apertura de sobres por la concesión de la Ruta 3 que atraviesa Las Flores
