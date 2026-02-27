Connect with us
Noticias Las Flores

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

Capital Federal

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

hace 4 minutos

Fue por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. La nueva ley establece procedimientos diferenciados para adolescentes. Críticas del peronismo por inconstitucionalidad y por la escasez de fondos para las provincias

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

