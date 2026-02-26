Violenta agresión de la Policía Federal a un camarógrafo de TV en el Congreso

Efectivos de la Policía Federal agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 en la previa al debate de la Ley de Glaciares en el Congreso. Toda la brutal secuencia fue registrada en vivo por las cámaras de televisión.

Minutos más tarde, la Policía Federal agredió a trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Agustina Binotti, cronista de A24, respecto a la situación de Facundo, su camarógrafo, .

Según detalló, se encontraban trabajando en vivo junto a colegas de otros canales cuando los efectivos les solicitaron que se movieran hacia otro sector. Sin embargo, sin darles tiempo a que corrieran los trípodes, cables y cámaras, les arrojaron gas pimienta y los agredieron “a palazos”.

“Es muy preocupante lo que acaba de suceder. Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo e inmediatamente nos tiraron gas pimienta y nos corrieron a palazos. (Al camarógrafo) lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron dentro del estacionamiento donde están los demás detenidos”, comentó la periodista en vivo desde el lugar del hecho.

Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo la detención de varios activistas de Greenpeace que, minutos antes, habían logrado saltar las rejas del Congreso de la Nación para manifestarse sobe la escalinata sentados sobre inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

Cambios en la Ley de Glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.