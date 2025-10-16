Agresión en avenida Carmen y Las Heras: un joven resultó herido y fue trasladado al hospital

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este jueves, pasadas las 14, efectivos de la Policía Comunal dieron aviso al servicio de emergencias SAME por la herida de un chico de unos 18 años que había sido agredido por otro sujeto con un fierro, en la intersección de Avenida Carmen y Las Heras.

Según se informó, la víctima recibió un golpe en la cabeza, lo que le provocó una lesión importante que requirió atención médica inmediata. Personal del SAME acudió al lugar, asistió al herido y dispuso su traslado al nosocomio local para una mejor evaluación de su estado.