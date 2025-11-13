Connect with us
Noticias Las Flores

Accidente fatal en ruta 50: un hombre de 79 años oriundo de Pardo perdió la vida tras volcar su camioneta

Cacharí

hace 2 minutos

Este jueves por la tarde, alrededor de las 18 horas, personal policial de la Subcomisaría de Cacharí, bomberos voluntarios y profesionales del hospital intervinieron en un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 50, a unos 8 kilómetros de la localidad.

El aviso inicial llegó al cuartel de bomberos, donde se informó sobre un posible vuelco en la traza provincial. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que una camioneta Toyota Hilux (dominio EHT-043) se encontraba volcada y que en su interior permanecía su conductor, identificado como Jorge Luis Damperat, de 79 años, domiciliado en la zona rural de Pardo, partido de Las Flores.

A pesar de la rápida intervención, el hombre fue hallado sin vida.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación y forman parte de las actuaciones iniciadas por el personal policial que trabajó en el sitio.

Interviene en la causa la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las pericias y determinar cómo ocurrió el trágico hecho.

FUENTE: NOTICIAS DE AZUL

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

