Las Flores

Bomberos Voluntarios sofocaron incendio en una vivienda de Las Flores

Esta madrugada, los Bomberos Voluntarios de Las Flores respondieron rápidamente a un incendio en una casa ubicada en Pellegrini y San Jorge, evitando daños mayores.
hace 9 horas

A la 01:01 horas de hoy, se activó el toque de sirena para alertar a los Bomberos Voluntarios de Las Flores ante un incendio en una vivienda situada en la intersección de las calles Pellegrini y San Jorge. De inmediato, los móviles N°25, N°30 y N°23 se desplazaron hacia el lugar para controlar la emergencia.

El personal estuvo a cargo, encabezado por el Segundo Jefe del Cuerpo Activo, el Oficial Ayudante Matías Pais. Las causas del incendio aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Los Bomberos Voluntarios destacaron la importancia de contar con una buena coordinación y equipamiento para responder con celeridad ante este tipo de emergencias, garantizando la seguridad de los vecinos y los bienes afectados. Afortunadamente, no se reportaron heridos en el siniestro.

