Conductora florense involucrada en un choque por alcance sobre Ruta 3, a la altura de Plaza Montero

Las Flores

Conductora florense involucrada en un choque por alcance sobre Ruta 3, a la altura de Plaza Montero

Siendo las 21.30 horas de este jueves, se produjo un choque por alcance sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del cruce con la bajada al Paraje Plaza Montero.

En el lugar, un automóvil Toyota Etios impactó desde atrás a un camión, generando importantes daños materiales.

El conductor del rodado menor, oriundo de CABA, resultó ileso, al igual que la conductora del camión, vecina de nuestra ciudad.

En el sitio trabajó Policía Vial, asistiendo el tránsito y coordinando las tareas hasta la normalización de la circulación en la zona.

