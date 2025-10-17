Las Flores
Conductora florense involucrada en un choque por alcance sobre Ruta 3, a la altura de Plaza Montero
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo las 21.30 horas de este jueves, se produjo un choque por alcance sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del cruce con la bajada al Paraje Plaza Montero.
En el lugar, un automóvil Toyota Etios impactó desde atrás a un camión, generando importantes daños materiales.
El conductor del rodado menor, oriundo de CABA, resultó ileso, al igual que la conductora del camión, vecina de nuestra ciudad.
Tragedia en la Ruta 3: un muerto y heridos tras un choque entre un micro, un automóvil y una camioneta
En el sitio trabajó Policía Vial, asistiendo el tránsito y coordinando las tareas hasta la normalización de la circulación en la zona.
Se viene la 8ª edición del “Las Flores Cars, Bikes & Country Music Festival”: tres días a pura música, motores y espíritu western
El Gobierno defendió el ajuste en la Zona Fría y la eliminación de subsidios, una decisión que golpea a numerosos hogares florenses
Dolores: Conmoción por el hallazgo sin vida de un padre y su hijo en una vivienda
Agresión en avenida Carmen y Las Heras: un joven resultó herido y fue trasladado al hospital
Rocío Morales le dio una nueva medalla de plata a Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras