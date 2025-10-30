Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 3: el conductor fue asistido en el lugar

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Pasadas las 8 de la mañana de este jueves 30, personal de Policía Vial fue alertado sobre el despiste y posterior vuelco de un camión cargado con maíz en el kilómetro 203 de la Ruta Nacional N° 3.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y de Agencia de Seguridad Vial (ANSV) constataron que el conductor (Tres Arroyos) había sido asistido por automovilistas que transitaban por la zona, quienes lograron ayudarlo a salir de la cabina.

Minutos más tarde arribó una unidad del SAME, que brindó atención médica al hombre, confirmando que no presentaba heridas de gravedad. El tránsito se encuentra habilitado en ambas manos, aunque con asistencia y precaución debido a las tareas de limpieza y control en el sector.