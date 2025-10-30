Las Flores
Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 3: el conductor fue asistido en el lugar
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Pasadas las 8 de la mañana de este jueves 30, personal de Policía Vial fue alertado sobre el despiste y posterior vuelco de un camión cargado con maíz en el kilómetro 203 de la Ruta Nacional N° 3.
Al llegar al lugar, efectivos policiales y de Agencia de Seguridad Vial (ANSV) constataron que el conductor (Tres Arroyos) había sido asistido por automovilistas que transitaban por la zona, quienes lograron ayudarlo a salir de la cabina.
Minutos más tarde arribó una unidad del SAME, que brindó atención médica al hombre, confirmando que no presentaba heridas de gravedad. El tránsito se encuentra habilitado en ambas manos, aunque con asistencia y precaución debido a las tareas de limpieza y control en el sector.
Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 3: el conductor fue asistido en el lugar
Ruta 3: por gestiones de Gelené y Sombra, Vialidad anunció que comenzará tareas de bacheo y reparación entre Las Flores y Azul
El Programa Envión lanza una campaña juvenil de concientización sobre la donación de médula ósea
Oficializaron el cronograma de pago para los estatales bonaerenses
En conferencia de prensa, Gelené abordó gestiones ante Vialidad Nacional y afirmó que Las Flores no declarará la emergencia económica como otros municipios
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras