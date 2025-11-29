Monte
Encuentran sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
El hombre había desaparecido en CABA el 27 de octubre de este año y el Ministerio de Seguridad había emitido una alerta para dar con su paradero.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un cuerpo sin vida fue encontrado en la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,500, en la mano que se dirige desde Monte hacia Cañuelas.
El hallazgo fue realizado por personal de la concesión vial que se encontraba realizando tareas de corte de pasto, según informaron fuentes policiales. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre joven que, debido al avanzado estado del cuerpo, no pudo ser identificado en un primer momento.
Posteriormente, tras el trabajo de la Policía Científica y el hallazgo de una billetera con documentación y dinero, se determinó que podría tratarse de Efe Saravoglu, un ciudadano turco de 24 años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya desaparición era investigada por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina desde el pasado 27 de octubre.
De acuerdo con las primeras observaciones, el cadáver presentaría una posible herida punzocortante en la zona del abdomen, aunque esa información será confirmada mediante las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Averiguación Causales de Muerte (ampliación)” y quedó a cargo de la UFI Nº 2 de Cañuelas.
La Policía aprehendió al conductor de una moto presuntamente robada que evadió el operativo cerrojo
Encuentran sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Llega una Semana Completa de Actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Un fallecido y un herido grave tras un choque en una curva de la Ruta Nacional 3
Fin de semana inestable en Las Flores: se esperan lluvias, chaparrones y tormentas fuertes
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras