Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Impecable operativo de seguridad por el encuentro de motos: 12 motocicletas y un cuatriciclo fueron secuestrados en diferentes sectores

Las Flores

Impecable operativo de seguridad por el encuentro de motos: 12 motocicletas y un cuatriciclo fueron secuestrados en diferentes sectores

Foto del avatar

Publicado

hace 9 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

A raíz del encuentro de motos de altas cilindradas que se llevó a cabo en nuestra ciudad este sábado, más precisamente en el Parque Plaza Montero, se desarrolló un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Comunal, con la participación del C.P.R., Policía Vial y el apoyo del Grupo Motorizado de Infantería proveniente de la ciudad de Azul.

Como resultado del operativo, se secuestraron 12 motocicletas y un cuatriciclo por carecer de los elementos de seguridad obligatorios y falta de documentación correspondiente.

Por otro lado, las autoridades informaron que el evento transcurrió con total normalidad, sin registrarse incidentes, destacando que reinó un clima festivo y de respeto entre los participantes y el público presente.

Te puede interesar:

Colisión entre un auto y una moto dejó un joven hospitalizado en terapia intensiva

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia