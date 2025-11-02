Impecable operativo de seguridad por el encuentro de motos: 12 motocicletas y un cuatriciclo fueron secuestrados en diferentes sectores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A raíz del encuentro de motos de altas cilindradas que se llevó a cabo en nuestra ciudad este sábado, más precisamente en el Parque Plaza Montero, se desarrolló un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Comunal, con la participación del C.P.R., Policía Vial y el apoyo del Grupo Motorizado de Infantería proveniente de la ciudad de Azul.

Como resultado del operativo, se secuestraron 12 motocicletas y un cuatriciclo por carecer de los elementos de seguridad obligatorios y falta de documentación correspondiente.

Por otro lado, las autoridades informaron que el evento transcurrió con total normalidad, sin registrarse incidentes, destacando que reinó un clima festivo y de respeto entre los participantes y el público presente.