Las Flores
Impecable operativo de seguridad por el encuentro de motos: 12 motocicletas y un cuatriciclo fueron secuestrados en diferentes sectores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
A raíz del encuentro de motos de altas cilindradas que se llevó a cabo en nuestra ciudad este sábado, más precisamente en el Parque Plaza Montero, se desarrolló un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía Comunal, con la participación del C.P.R., Policía Vial y el apoyo del Grupo Motorizado de Infantería proveniente de la ciudad de Azul.
Como resultado del operativo, se secuestraron 12 motocicletas y un cuatriciclo por carecer de los elementos de seguridad obligatorios y falta de documentación correspondiente.
Por otro lado, las autoridades informaron que el evento transcurrió con total normalidad, sin registrarse incidentes, destacando que reinó un clima festivo y de respeto entre los participantes y el público presente.
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras