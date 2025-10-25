Un hombre fue encontrado sin vida en su vivienda y buscan establecer las causas: se ordenó la autopsia en Azul

Connect with us
Las Flores

En las primeras horas de este sábado, personal policial intervino ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda.

El hecho se registró alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando un llamado telefónico alertó a las autoridades, quienes se constituyeron en el lugar constatando el fallecimiento de un hombre de 59 años, que se encontraba en la cocina en el interior del domicilio de Las Flores.-

De inmediato se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Ayudantía Fiscal local. Según las primeras informaciones, todo indicaría que el deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio, aunque los resultados finales quedarán sujetos a la autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial de Azul durante el mediodía de este sábado, con el objetivo de establecer con precisión las causas del fallecimiento. Desde las fuerzas de seguridad informaron que el lugar del hecho no presentaba signos de violencia ni irregularidades visibles.

