Se suman estremecedoras declaraciones al crimen ocurrido en barrio Pro Casa

La investigación por el crimen ocurrido en el barrio Pro Casa 1 de Las Flores sumó en las últimas horas nuevos y estremecedores detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos y qué ocurrió después del ataque.

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, en las primeras horas de la mañana Berardi (35) le pidió una pala a un compañero de trabajo con la aparente intención de realizar un pozo en el fondo de su vivienda. Ante la consulta sobre qué estaba haciendo, el hombre respondió de manera directa: “Me mandé una cagada. Maté a mi hermana”.

El dueño de la herramienta, sorprendido por la confesión, le exigió que se entregara inmediatamente, advirtiéndole que de lo contrario lo denunciaría. Minutos más tarde, a las 9:45, Berardi se presentó en la Estación de Policía Comunal y reiteró ante los efectivos: “Maté a mi hermana”.

Tras la confesión, personal policial se dirigió al domicilio señalado, donde hallaron a la víctima, Berardi (37), tendida en el piso de uno de los dormitorios, sin signos vitales. Según los primeros indicios, el hecho habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, momento en el que una vecina manifestó haber escuchado ruidos y movimientos extraños en la vivienda.

Si bien en un primer momento trascendió que la mujer habría sido asfixiada, otras líneas investigativas indican que pudo haber recibido golpes, presuntamente en la cabeza. La autopsia será determinante para establecer con precisión la mecánica y causa de la muerte.

Los investigadores también constataron que, tras el crimen, el acusado habría intentado cavar un pozo en el terreno de la casa con la intención de enterrar allí el cuerpo, lo que explicaría el pedido de la pala y la tierra removida encontrada en el lugar.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que existían antecedentes de conflictos familiares. La víctima se había radicado en 2020 en la localidad de Cacharí, partido de Azul, tras situaciones problemáticas previas con su hermano. Hacía apenas cuatro días había regresado a Las Flores. También trascendió que el imputado atravesaría problemas de consumo problemático.

La causa por “homicidio agravado por el vínculo” quedó en manos de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, con intervención del Juzgado de Garantías N°3. En las tareas investigativas trabajan la Estación de Policía Comunal y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La comunidad florense permanece profundamente conmocionada ante un hecho que sacudió al barrio y reavivó la preocupación por las situaciones de violencia intrafamiliar.