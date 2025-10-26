Las Flores
Colisión entre un auto y una moto dejó un joven hospitalizado en terapia intensiva
En horas de la madrugada de este domingo 26 de octubre, se produjo un siniestro vial en la intersección de Avenida Carmen y 9 de Julio, en la ciudad de Las Flores.
Por motivos que aún se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Polo y una motocicleta Honda XR Tornado 250 cc colisionaron, provocando lesiones de consideración en el conductor del rodado menor.
Al lugar acudió una ambulancia del SAME, que trasladó al joven motociclista al Hospital Local, donde, según el parte médico, presenta fractura parietal derecha, hematoma extradural, fractura de tibia y muñeca derecha, permaneciendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado. El joven de 16 años, fue trasladado a Cañuelas.-
En el lugar trabajaron efectivos policiales, y la Policía Científica de Azul, preservándose la escena del hecho para las pericias correspondientes. Los vehículos fueron secuestrados con fines de peritaje, y se prevé que el informe visual se realice el próximo 28 de octubre a las 10:00 horas.
Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, bajo la carátula de “Lesiones culposas”.
