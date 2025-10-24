Allanamientos positivos: la Policía Comunal recuperó herramientas sustraídas de una obra en construcción

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por robo en una obra en construcción ubicada en Bernardo de Irigoyen al 700, personal de la Policía Comunal de Las Flores llevó a cabo este jueves dos allanamientos en distintas viviendas de nuestra ciudad. Como resultado de los procedimientos, se logró recuperar la mayoría de los elementos sustraídos, los cuales fueron reconocidos por el damnificado.

Según fuentes extrajudiciales, uno de los implicados ya contaría con antecedentes por hechos de similares características. Se aguarda el parte oficial policial, por lo que la información será ampliada en las próximas horas.