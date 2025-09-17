Connect with us
Noticias Las Flores

Incendio de un vehículo en Ruta 3

Las Flores

hace 10 horas

Anoche, cerca de las 23:50, se produjo el incendio de un vehículo en el kilómetro 258 de la Ruta Nacional N° 3, por causas que aún se tratan de establecer.

Al lugar acudió una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cacharí, junto a efectivos de la Subcomisaría de Cacharí y agentes de Corredores Viales, quienes trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas lesionadas. (Noticias de Azul)

Temas:
