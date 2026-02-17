Incendio vehicular en el camino a Harosteguy

Este martes 17 de febrero, a las 14:45 horas, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron alertados por un incendio vehicular registrado en el Camino a Harosteguy.

De inmediato la guardia de los servidores públicos se desplazó al lugar el móvil N° 32, bajo las órdenes del Oficial Ayudante Matías País, quien estuvo a cargo del operativo.

Tras las tareas realizadas por la dotación, el servicio se dio por finalizado a las 16:10 horas, logrando controlar la situación.

No trascendieron, hasta el momento, mayores detalles sobre las causas que originaron el siniestro.