Las Flores
Incendio vehicular en el camino a Harosteguy
Este martes 17 de febrero, a las 14:45 horas, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron alertados por un incendio vehicular registrado en el Camino a Harosteguy.
De inmediato la guardia de los servidores públicos se desplazó al lugar el móvil N° 32, bajo las órdenes del Oficial Ayudante Matías País, quien estuvo a cargo del operativo.
Tras las tareas realizadas por la dotación, el servicio se dio por finalizado a las 16:10 horas, logrando controlar la situación.
Incendio de un vehículo en la Ruta Provincial N° 91: ocupante de Las Flores y pérdidas totales sin heridos
No trascendieron, hasta el momento, mayores detalles sobre las causas que originaron el siniestro.
